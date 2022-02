Lombardi | in Riserva Duchessa scoperta nuova specie floreale

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma – “Si chiama Allium ducissae ed in tutto il mondo è presente solo nell’Appennino Centrale: è lanellaNaturale Regionale Montagne della, in provincia di Rieti. Le nostre stupende aree naturali protette continuano a meravigliarci con la loro bellezza e il loro inestimabile patrimonio di biodiversità”. Lo annuncia Roberta, Roberta, assessora alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale della Regione Lazio. “Si tratta- spiega- di unanata da una ricerca finanziata alla fine del 2020 dalla stessaNaturale Regionale Montagne dellaall’Università di Camerino e finalizzata a ...

granlombard : Ieri erano gli Italiani etnici (i meridios), oggi gli allogeni: la rapacità del grande capitale apolide si avvale d… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardi Riserva

RomaDailyNews

... dichiara Robertaassessora alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale della ... disporremo di risorse per oltre 1,8 miliardi di euro, sulle quali opererà unaspecifica a ...... dichiara Robertaassessora alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale della ... disporremo di risorse per oltre 1,8 miliardi di euro, sulle quali opererà unaspecifica a ...Roberta Lombardi, assessora alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale della Regione Lazio. “Si tratta di una scoperta nata da una ricerca finanziata alla fine del 2020 dalla stessa Riserva ...ROMA (ITALPRESS) - "Si chiama Allium ducissae ed in tutto il mondo è presente solo nell'Appennino Centrale: è la nuova specie floreale scoperta nella Ris ...