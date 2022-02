LIVE Slittino, Team Relay Olimpiadi 2022 in DIRETTA: parte la gara! (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.30 Inizia la gara con la Repubblica Ceca! Cezikova, Lejsek e Vejdelek/Pekny. 14.27 Ricordiamo il regolamento della gara: prima singolo femminile, poi singolo maschile ed infine il doppio. Ognuno che arriva al traguardo deve toccare assolutamente il tabellone, altrimenti ci sarà la squalifica. 14.24 L’Italia sarà l’undicesima squadra a partire. Dopo gli azzurri le tre favorite alle medaglie: Lettonia, Austria e Germania. 14.21 Andando a guardare al passato, nell’ultimo appuntamento di Coppa del Mondo sulla pista cinese si impose l’Austria davanti agli USA e proprio all’Italia. C’era ovviamente Fischnaller. Clamoroso fu il ribaltamento della Germania con Eggert/Benecken. 14.18 A breve inizieranno a scendere sul ghiaccio dello Yanqing National Sliding Centre le varie compagini. 14.14 A giocarsi il bronzo, oltre ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.30 Inizia la gara con la Repubblica Ceca! Cezikova, Lejsek e Vejdelek/Pekny. 14.27 Ricordiamo il regolamento della gara: prima singolo femminile, poi singolo maschile ed infine il doppio. Ognuno che arriva al traguardo deve toccare assolutamente il tabellone, altrimenti ci sarà la squalifica. 14.24 L’Italia sarà l’undicesima squadra a partire. Dopo gli azzurri le tre favorite alle medaglie: Lettonia, Austria e Germania. 14.21 Andando a guardare al passato, nell’ultimo appuntamento di Coppa del Mondo sulla pista cinese si impose l’Austria davanti agli USA e proprio all’Italia. C’era ovviamente Fischnaller. Clamoroso fu il ribaltamento della Germania con Eggert/Benecken. 14.18 A breve inizieranno a scendere sul ghiaccio dello Yanqing National Sliding Centre le varie compagini. 14.14 A giocarsi il bronzo, oltre ...

