(Di giovedì 10 febbraio 2022)Dayin: arriva una nuova giornata dedicata allain dolce attesa. L’appuntamento è domenica 132022 a Roma, nello specifico nell’ospedale San Giovanni Addolorata (dalle ore 8 alle ore 14 presso la Corsia dellein via Merulana 143).lermazioni utili al riguardo.DayinE’ in arrivo un nuovoDay per la vaccinazione anti-covid: la giornata sarà dedicata alleine allattamento, ma anche ai vari papà, che potranno accedere senza bisogno di prenotazione. Presenti anche ostetriche, ginecologi e neonatologi delle UOC Ostetricia e Ginecologia e ...

Advertising

CorriereCitta : Lazio, Open Day vaccino donne in gravidanza 13 febbraio: ecco tutte le info - Salvato95551627 : RT @sotto_ladoccia: ?????????? ???????????????? ?? Inter-Milan 1:00 Venezia-Napoli 13:15 Roma-Genoa 15:50 Atalanta-Cagliari 21:15 Juve-Verona 21:40 Sam… - calledope : RT @sotto_ladoccia: ?????????? ???????????????? ?? Inter-Milan 1:00 Venezia-Napoli 13:15 Roma-Genoa 15:50 Atalanta-Cagliari 21:15 Juve-Verona 21:40 Sam… - LattuadaGiacomo : RT @sotto_ladoccia: ?????????? ???????????????? ?? Inter-Milan 1:00 Venezia-Napoli 13:15 Roma-Genoa 15:50 Atalanta-Cagliari 21:15 Juve-Verona 21:40 Sam… - melancholia79 : RT @sotto_ladoccia: ?????????? ???????????????? ?? Inter-Milan 1:00 Venezia-Napoli 13:15 Roma-Genoa 15:50 Atalanta-Cagliari 21:15 Juve-Verona 21:40 Sam… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Open

Open Day donne in gravidanza: arriva una nuova giornata dedicata alla donne in dolce attesa. L’appuntamento è domenica 13 febbraio 2022 a Roma, nello specifico nell’ospedale San Giovanni Addolorata ...Nella fascia mattutina rimane in vigore l’accesso con prenotazione al portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home). Sempre sul portale sono aperte le prenotazioni per il ...