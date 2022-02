Infortunio Lozano, si vuole evitare l’intervento chirurgico: quando può tornare (Di giovedì 10 febbraio 2022) Luciano Spalletti farà quasi difficoltà a crederci: per il big match contro l’Inter di sabato, il tecnico di Certaldo può contare su quasi tutti i suoi giocatori. Con i rientri dall’Africa di Anguissa e Koulibaly sono solo due gli indisponibili: si tratta degli infortunati Axel Tuanzebe e Hirving Lozano. Infortunio Lozano Tuanzebe è alle prese con una lombalgia che lo ha costretto a dare forfait già per il match di Venezia di domenica scorsa: il difensore inglese sta lavorando in palestra ed è quasi impossibile un suo recupero per sabato. Lozano, invece, dopo la lussazione alla spalla destra rimediata in nazionale, è tornato a Napoli e ha svolto ulteriori accertamenti con lo staff sanitario azzurro. Secondo quanto riporta Tuttosport, ieri il messicano è arrivato a Castel Volturno con il braccio destro ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 10 febbraio 2022) Luciano Spalletti farà quasi difficoltà a crederci: per il big match contro l’Inter di sabato, il tecnico di Certaldo può contare su quasi tutti i suoi giocatori. Con i rientri dall’Africa di Anguissa e Koulibaly sono solo due gli indisponibili: si tratta degli infortunati Axel Tuanzebe e HirvingTuanzebe è alle prese con una lombalgia che lo ha costretto a dare forfait già per il match di Venezia di domenica scorsa: il difensore inglese sta lavorando in palestra ed è quasi impossibile un suo recupero per sabato., invece, dopo la lussazione alla spalla destra rimediata in nazionale, è tornato a Napoli e ha svolto ulteriori accertamenti con lo staff sanitario azzurro. Secondo quanto riporta Tuttosport, ieri il messicano è arrivato a Castel Volturno con il braccio destro ...

Advertising

CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Infortunio Lozano, iniziata la terapia conservativa: la data per il ritorno in campo - cn1926it : Infortunio #Lozano, avviato l’iter del recupero: filtra ottimismo per il suo ritorno - ParliamoDiNews : Infortunio Lozano, Tuttosport: iniziata la terapia conservativa, spunta la data per il ritorno in campo #infortunio… - infoitsport : Infortunio Lozano, iniziata la terapia conservativa: la data per il ritorno in campo -