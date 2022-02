Inchiesta sulla morte di David Rossi, il pm Nastasi: "Il suo telefono squillava ma io non ho risposto" (Di giovedì 10 febbraio 2022) Sentito dalla commissione parlamentare d'Inchiesta sulla fine del manager Mps, forti discrepanze tra le versioni del magistrato e dell'allora comandante dei carabinieri. E aggiunge: "Sul display appariva il nome di Daniela Santanché, ma io non risposi" Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 10 febbraio 2022) Sentito dalla commissione parlamentare d'fine del manager Mps, forti discrepanze tra le versioni del magistrato e dell'allora comandante dei carabinieri. E aggiunge: "Sul display appariva il nome di Daniela Santanché, ma io non risposi"

Advertising

matteorenzi : La mia nota stampa sulla notizia del rinvio a giudizio dell’inchiesta #Open - ilriformista : La reazione di #Renzi alla richiesta di rinvio a giudizio non si è fatta attendere: il leader di Italia Viva ha den… - fanpage : Ultim'ora La Procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per Matteo Renzi, Maria Elena Boschi, Luca Lotti e… - pavafrav : RT @marcolillo: Renzi attacca il pm Nastasi che chiede il giudizio per lui per Open. Oggi la commissione di inchiesta sulla morte di David… - cristinapasque : RT @marcolillo: Renzi attacca il pm Nastasi che chiede il giudizio per lui per Open. Oggi la commissione di inchiesta sulla morte di David… -