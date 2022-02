Francesco Arca in terapia per controllare la rabbia | “Accumulavo e poi esplodevo”

(Di giovedì 10 febbraio 2022) E’ al settimanale Grazia checonfida che gestire laper lui era un problema, non riusciva a controllarla. Ha chiesto aiuto allo psicologo, è andato ine ha fatto su se stesso un lavoro lungo.scherza sui suoi difetti, dice di non averne, che è un uomo fantastico ma poi confessa la verità, che è pieno di difetti ma uno, il più grande, è stato a lungo un problema. E’ sullache ha dovuto lavorare in, era quello il suo difetto più grande, ammette che accumulava per sciocchezze e che poi esplodeva.non ha messo del tutto da parte lama ha imparato a tenerla a bada, ad incanalare le reazioni.ammette ...

Advertising

zazoomblog : FOSCA INNOCENTI con VANESSA INCONTRADA E FRANCESCO ARCA : in onda venerdì in prima serata - SocialArtistOF2 : Da domani sera su Canale 5, #FoscaInnocenti con @VaneIncontrada e Francesco Arca. - aMika88 : Le tonnellate di Francesco Arca #Amici21 - margotvrob : Maria che nomina Francesco Arca.. PERCHÉ HA CREATO ANCHE LUI #Amici21 - tv_e_calcio : Francesco Arca onnipresente confirmed ? #Amici21 -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Arca

Today.it

Venerdì 11 febbraio, in prima serata su Canale 5, al via la nuova serie " Fosca Innocenti ", che vede protagonisti Vanessa Incontrada e. La fiction , prodotta da Banijay Studios Italy e diretta da Fabrizio Costa, vanta nel cast, tra gli altri, anche Desirée Noferini, Cecilia Dazzi, Giorgia Trasselli,Leone, ...L'attore ha rivelato di aver fatto un lungo lavoro per controllare la ...E’ al settimanale Grazia che Francesco Arca confida che gestire la rabbia per lui era un problema, non riusciva a controllarla. Ha chiesto aiuto allo psicologo, è andato in terapia e ha fatto su se ...La nuova serie con Vanessa Incontrada e Francesco Arca andrà in onda domani 11 febbraio con la prima delle quattro puntate previste. La storia ruoterà attorno alla figura del vicequestore ...