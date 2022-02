Eriksen: 'Ricordo tutto, tranne i 5 minuti in cui andai via da questo mondo...' (Di giovedì 10 febbraio 2022) In un'intervista alla Bbc, il neo acquisto del Brentford Christian Eriksen è tornato sul quel 12 giugno 2021, una data che sarà per sempre incisa nella sua memoria, quella in cui ricorderà tutto ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 10 febbraio 2022) In un'intervista alla Bbc, il neo acquisto del Brentford Christianè tornato sul quel 12 giugno 2021, una data che sarà per sempre incisa nella sua memoria, quella in cui ricorderà...

Advertising

ETGazzetta : Eriksen: 'Di quel giorno ricordo tutto, tranne i 5 minuti in cui andai via da questo mondo...' - LeviAck84416895 : @AndreaInterNews Io ricordo anche interisti che esaltavano eriksen che faceva la medesima cosa quando stava in panca… - sportli26181512 : Brentford, Eriksen a Londra per il primo allenamento: Christian Eriksen è arrivo a Londra per il suo primo allename… - p_in_algeri : @totofaz Certo che lo ricordo, ma nessuno aveva obbligato conte a giocare a 50 m dalla porta. Sua scelta... E la sv… - MarcoCH0 : Io voglio tanto bene a #Eriksen, ma non ricordo una sua prestazione agli stessi livelli che sta mostrando #Calhanoglu. -