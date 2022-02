Dress Coding

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 10 febbraio 2022) La moda, più che con i vestiti, ha a che fare con il tempo. O, per definire un territorio semantico più preciso, meglio il plurale: i tempi. Quelli che O tempora, o mores!, tirando in ballo Cicerone, il quale infatti insieme ai tempi cita i costumi. Si riferiva alla corruzione politica, ma mos, moris si traduce con usanza, comportamento, abitudine. Moda. La moda e i tempi vanno di pari passo. Si influenzano e si definiscono a vicenda, in una competizione a somma zero in cui lo stato delle cose finisce all’interno delle collezioni e viceversa le costruzioni dei direttori creativi, narrative o evocative che siano, offrono ipotesi estetiche e identitarie, entrando nel dibattito pubblico e culturale. All’inizio del 2020, la pandemia da Covid-19 da esotica curiosità in coda ai telegiornali diventava giorno dopo giorno l’avvenimento gigantesco che conosciamo. Le sfilate saltavano e nel giro ...