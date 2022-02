Come riciclare vecchie finestre e porte: Tantissime idee originali! (Di giovedì 10 febbraio 2022) Durante la ristrutturazione della casa, molto spesso vengono cambiati gli infissi, che solitamente vengono gettati via. Ecco, di seguito qualche idea per riutilizzarli. Porta gioie Utilizzando delle vecchie persiane, precedentemente dipinte, potrete creare un porta gioie da utilizzare in verticale. Per appendere i vari gioielli, vi serviranno dei ganci di metallo. Fonte immagine Specchiere: idea numero 1 Ideale sia da utilizzare in bagno, ma anche all’ingresso della vostra casa questa specchiera, fatta con una finestra, ha un piccolo davanzale molto pratico, dove poter appoggiare degli oggetti. Fonte immagine Specchiere: idea numero 2 A differenza dell’idea precedente, questo specchio è stato creato con una finestre di grandi dimensioni. Si adatterà perfettamente sia in sala ma anche in camera da letto. Fonte immagine Lavagne con porta ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 10 febbraio 2022) Durante la ristrutturazione della casa, molto spesso vengono cambiati gli infissi, che solitamente vengono gettati via. Ecco, di seguito qualche idea per riutilizzarli. Porta gioie Utilizzando dellepersiane, precedentemente dipinte, potrete creare un porta gioie da utilizzare in verticale. Per appendere i vari gioielli, vi serviranno dei ganci di metallo. Fonte immagine Specchiere: idea numero 1 Ideale sia da utilizzare in bagno, ma anche all’ingresso della vostra casa questa specchiera, fatta con una finestra, ha un piccolo davanzale molto pratico, dove poter appoggiare degli oggetti. Fonte immagine Specchiere: idea numero 2 A differenza dell’idea precedente, questo specchio è stato creato con unadi grandi dimensioni. Si adatterà perfettamente sia in sala ma anche in camera da letto. Fonte immagine Lavagne con porta ...

