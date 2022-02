Cantautore scomparso nel sassarese: ore di tremenda angoscia per Gavinuccio Canu, l’appello degli amici (Di giovedì 10 febbraio 2022) Sono ore di ansia e angoscia per i familiari e i conoscenti di Gavinuccio Canu, Cantautore originario del sassarese che negli ultimi giorni è scomparso nel nulla senza lasciare quasi tracce. Gli amici dell’artista hanno fatto un appello televisivo a Chi l’ha visto? Rivolgendosi direttamente all’uso e chiedendogli di tornare a casa o contattare i familiari, nel caso l’uomo fosse nelle condizioni di farlo. Cantautore scomparso, l’ultimo avvistamento in località Piandanna Gavinuccio Canu ha 56 anni e vive a Rione Li Punti: il Cantautore scomparso si sarebbe allontanato da casa sua nella mattinata dell’8 febbraio e sarebbe stato visto per l’ultima volta in ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 10 febbraio 2022) Sono ore di ansia eper i familiari e i conoscenti dioriginario delche negli ultimi giorni ènel nulla senza lasciare quasi tracce. Glidell’artista hanno fatto un appello televisivo a Chi l’ha visto? Rivolgendosi direttamente all’uso e chiedendogli di tornare a casa o contattare i familiari, nel caso l’uomo fosse nelle condizioni di farlo., l’ultimo avvistamento in località Piandannaha 56 anni e vive a Rione Li Punti: ilsi sarebbe allontanato da casa sua nella mattinata dell’8 febbraio e sarebbe stato visto per l’ultima volta in ...

Lodamarco1 : RT @chilhavistorai3: Questa sera a 'Chi l'ha visto?' l'appello per Gavinuccio. Il cantautore 55enne è scomparso dalla provincia di #Sassari… - RaiTre : RT @chilhavistorai3: Questa sera a 'Chi l'ha visto?' l'appello per Gavinuccio. Il cantautore 55enne è scomparso dalla provincia di #Sassari… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Questa sera a 'Chi l'ha visto?' l'appello per Gavinuccio. Il cantautore 55enne è scomparso dalla provincia di #Sassari… - statodelsud : Cantautore sassarese scomparso da ieri, ricerche in corso - Pino__Merola : Cantautore sassarese scomparso da ieri, ricerche in corso -