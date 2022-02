Beautiful | trama 10 febbraio 2022 | Ridge si sente in colpa

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Nuova puntataoggi 10, tra un intervento che sembra non avere fine eche desidera solo trovare un po' di pace.si accusa per la situazione di Thomas Spoiler puntataoggi 10, dove non mancano i colpi di scena e le disperazioni di un padre. Steffy teme per il suo rapporto con Finn ora che Liam ha deciso di dire tutta la verità a sua moglie. Un tradimento a senso unico che potrebbe rovinare due coppie e Steffy non può permetterselo. Lo Spencer, da quando ha saputo la verità su quella famosa notte, crede di non meritare una seconda occasione con la moglie e desidera raccontare tutto quello che è accaduto (e il motivo). La Forrester è preoccupata per il fratello e non è in grado di gestire questa ...

Le anticipazioni americane di Beautiful hanno indicato il ritorno della faida tra Logan e Forrester come punto centrale della trama che sta attualmente andando in onda in America. Anticipazioni Beautiful dall'America. Si riaccende la faida fra Brooke e Forrester. L'arrivo di Sheila in particolare ha turbato la quiete di Steffy e di Brooke lasciando presagire una trama dal forte impatto. Le prossime puntate di Beautiful saranno ancora incentrate sul tradimento di Liam con Steffy. Spencer sarà sempre più preda dei sensi di colpa e vorrà confessare a Hope di averla tradita.