ATP Buenos Aires 2022: Fabio Fognini convince e va ai quarti di finale, battuto Pedro Martinez (Di giovedì 10 febbraio 2022) Servono due ore e 5 minuti a Fabio Fognini per liberarsi dello spagnolo Pedro Martinez nel secondo turno del torneo ATP 250 di Buenos Aires. Il taggiasco vince per 6-4 7-6(5) contro una valida versione dell’iberico e raggiunge i quarti di finale, dov’è già Lorenzo Sonego. Per il ligure, ora, un altro giocatore della stessa area linguistica di Martinez, e cioè lo spagnolo Pablo Andujar o l’argentino Federico Delbonis. Inizio un po’ nervoso per Fognini, a tratti impreciso e poco convincente soprattutto nel primo, lungo game, nel quale cede la battuta con annesso doppio fallo. Una prima reazione arriva sul 2-3, quando c’è una palla break, ma il riaggancio vero arriva sul 3-4, ed è quello che consente ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) Servono due ore e 5 minuti aper liberarsi dello spagnolonel secondo turno del torneo ATP 250 di. Il taggiasco vince per 6-4 7-6(5) contro una valida versione dell’iberico e raggiunge idi, dov’è già Lorenzo Sonego. Per il ligure, ora, un altro giocatore della stessa area linguistica di, e cioè lo spagnolo Pablo Andujar o l’argentino Federico Delbonis. Inizio un po’ nervoso per, a tratti impreciso e poconte soprattutto nel primo, lungo game, nel quale cede la battuta con annesso doppio fallo. Una prima reazione arriva sul 2-3, quando c’è una palla break, ma il riaggancio vero arriva sul 3-4, ed è quello che consente ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Fognini-Martinez 6-4 7-6(5) secondo turno Atp Buenos Aires 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Fognini-Martinez #7… - TV7Benevento : Tennis: Atp Buenos Aires, Fognini ai quarti - - livetennisit : ATP 250 Buenos Aires: Fabio Fognini centra i quarti di finale - sportface2016 : #Tennis #ATPBuenosAires Vittoria di Fabio #Fognini, che batte #Martinez in due set e accede così ai quarti di finale - im_jordanv : allenamento fatto, ora c'è... ???? | Atalanta v Fiorentina, QF Coppa Italia ???? | Fognini v Martínez, OF ATP 250 Buenos Aires -