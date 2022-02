Adam Driver sarà Enzo Ferrari nel biopic di Michael Mann (Di giovedì 10 febbraio 2022) Snobbato dagli ultimi Oscar, Adam Driver “si consola” tornando a girare in Italia: sarà lui Enzo Ferrari nel biopic diretto da Michael Mann La sua interpretazione di Maurizio Gucci in “House of Gucci” è passata praticamente inosservata all’Academy degli Oscar, ma lui non demorde e si consola tornando a girare in Italia: Adam Driver sarà protagonista del biopic dedicato a Enzo Ferrari e diretto da Micheal Mann (produttore, tra gli altri, del recentissimo Le Mans ’66 – Ford vs Ferrari). Con lui nel cast Penelope Cruz e Shailene Woodley. Il film, che sarà distribuito in Italia da Leone Film Group, ... Leggi su zon (Di giovedì 10 febbraio 2022) Snobbato dagli ultimi Oscar,“si consola” tornando a girare in Italia:luineldiretto daLa sua interpretazione di Maurizio Gucci in “House of Gucci” è passata praticamente inosservata all’Academy degli Oscar, ma lui non demorde e si consola tornando a girare in Italia:protagonista deldedicato ae diretto da Micheal(produttore, tra gli altri, del recentissimo Le Mans ’66 – Ford vs). Con lui nel cast Penelope Cruz e Shailene Woodley. Il film, chedistribuito in Italia da Leone Film Group, ...

LaStampa : Enzo Ferrari, semaforo verde: al via il film di Michael Mann con Adam Driver nei panni del Grande Vecchio di Marane… - mnnghhfgg : Gli americani devono smetterla perché è praticamente impossibile per loro essere credibili, prendete attori nostri… - radavelid : RT @mouniice: Pazzesco come scelgano sempre Adam Driver per le biopic quando abbiamo Luca Marinelli - patrochijlles : RT @mouniice: Pazzesco come scelgano sempre Adam Driver per le biopic quando abbiamo Luca Marinelli - mouniice : Pazzesco come scelgano sempre Adam Driver per le biopic quando abbiamo Luca Marinelli -