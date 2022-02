WTA San Pietroburgo 2022 | successi in due set per Sakkari | Kontaveit e Bencic Mertens vince al terzo contro Martic

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Si è appena conclusa la terza giornata del WTA 500 di San. Sul cemento russo si sono giocati oggi l’ultimo match di primo turno e quattro ottavi di finali, andiamo a scoprire come sono andati. Nella primo match della mattina Elena Rybakina (testa di serie n.3) completa le partite del primo turno sconfiggendo la qualificata russa Varvara Gracheva (n.81 del ranking) per 6-2 6-1 in appena 58 minuti. Una vittoria netta e connte, che permette alla kazaka di raggiungere la ceca Tereza Martincova (n.42 del WTA) al secondo turno. La prima vittoria negli ottavi di finale la conquista invece Anett. L’estone (testa di serie n.2) batte la rumena Sorana-Mihaela Cirstea (n.31 al mondo) per 6-4 7-5 e si regala il quartola svizzera Belinda(testa di serie n.5), uscita ...