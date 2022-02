Vaccini | le reazioni avverse | i dati dell' Aifa

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Isono sicuri, sono state pochissime ledopo la somministrazione , e quasi tutte non gravi: è molto più pericoloso ammalarsi di Covid, se non vaccinati. Lo conferma il ...

sono sicuri, sono state pochissime leavverse dopo la somministrazione , e quasi tutte non gravi: è molto più pericoloso ammalarsi di Covid, se non vaccinati. Lo conferma il Rapporto ...Non vi sono inoltre evidenze che suggeriscano che iantiCovid19 possano influenzare ... cefalea, stanchezza e vomito : il 69% dellenella popolazione pediatrica si sono risolte ...L'agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha pubblicato un report sulla sicurezza dei vaccini anti Covid, presentato oggi, che dà le cifre precise sugli eventi avversi dopo la vaccinazione ...Il tasso di segnalazione è pari a 28 eventi ogni 100.000 dosi di vaccino. Nei bambini e nei ragazzi gli eventi avversi più frequentemente segnalati sono febbre, cefalea, stanchezza e vomito; il 69% ...