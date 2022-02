Uomini e Donne, bacio improvviso tra i due: pubblico folgorato (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tutto pronto per una nuova puntata di Uomini e Donne, con le sorprese che non mancheranno in trasmissione: cosa accadrà oggi Sono tantissime le sorprese nel corso della prossima puntata di Uomini e Donne, con tantissime sorprese pronte a colpire i telespettatori. Ci sarà anche un bacio per uno dei tronisti: andiamo quindi a vedere tutte le novità sull’appuntamento di questo mercoledì. Il famoso trono della trasmissione di Canale 5 (Via Screenshot)Anche oggi, mercoledì 9 febbraio, su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento di Uomini e Donne. Anche la nuova puntata è pronta stupire il pubblico di Canale 5. Infatti l’episodio di ieri è stato totalmente riservato a Gemma Galgani ed i suoi numerosi ex partner. Ma non solo la ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tutto pronto per una nuova puntata di, con le sorprese che non mancheranno in trasmissione: cosa accadrà oggi Sono tantissime le sorprese nel corso della prossima puntata di, con tantissime sorprese pronte a colpire i telespettatori. Ci sarà anche unper uno dei tronisti: andiamo quindi a vedere tutte le novità sull’appuntamento di questo mercoledì. Il famoso trono della trasmissione di Canale 5 (Via Screenshot)Anche oggi, mercoledì 9 febbraio, su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento di. Anche la nuova puntata è pronta stupire ildi Canale 5. Infatti l’episodio di ieri è stato totalmente riservato a Gemma Galgani ed i suoi numerosi ex partner. Ma non solo la ...

