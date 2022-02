Un azzurro primo in Serie A: la speciale classifica (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli e della Nazionale italiana, può vantare un record non da poco tra i calciatori di movimento in Serie A. FOTO: Getty – Napoli Di Lorenzo Il 22 azzurro, infatti, è il giocatore finora più presente in Italia, senza tenere conto dei portieri. Infatti, sono ben tre gli estremi difensori che non hanno saltato nemmeno un minuto nel campionato in corso, vale a dire Rui Patricio (Roma), Sirigu (Genoa) e Vicario (Empoli). Di Lorenzo, come detto, è il calciatore di movimento con il maggiore minutaggio, visto che ha sempre giocato 90? tranne in un’occasione, ossia contro la Salernitana, quando è stato sostituito a 14? dalla fine – sul risultato di 4-1 – per fare spazio a Zanoli. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli e della Nazionale italiana, può vantare un record non da poco tra i calciatori di movimento inA. FOTO: Getty – Napoli Di Lorenzo Il 22, infatti, è il giocatore finora più presente in Italia, senza tenere conto dei portieri. Infatti, sono ben tre gli estremi difensori che non hanno saltato nemmeno un minuto nel campionato in corso, vale a dire Rui Patricio (Roma), Sirigu (Genoa) e Vicario (Empoli). Di Lorenzo, come detto, è il calciatore di movimento con il maggiore minutaggio, visto che ha sempre giocato 90? tranne in un’occasione, ossia contro la Salernitana, quando è stato sostituito a 14? dalla fine – sul risultato di 4-1 – per fare spazio a Zanoli.

