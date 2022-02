Ultime Notizie Roma del 09-02-2022 ore 08:10 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco in studio da aprile ed è entrato in una nuova fase ha detto il Sottosegretario costa si alleneranno le misure come le mascherine al chiuso il Green passa stop alla mascherini all’aperto ma è obbligatorio per le consegne utilizzarla in caso di assenza si legge nell’ordinanza del ministro speranza che vale fino al 31 marzo si profila la riapertura degli Stati HPS più ampi e con gradualità partire dal 75% fino al 100% a partire dal primo marzo a New York la sindaca di m preannuncia la revoca dell’obbligo delle mascherine al chiuso del controllo del Tasso vaccinale per i negozianti il governo lavora nuovi sostegni contro energie su super bonus e su sostegni anche per quanto riguarda il decreto Spegni terra in particolare alla norma che limita la cessione dei crediti 2 ProConsiglio dei ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 9 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco in studio da aprile ed è entrato in una nuova fase ha detto il Sottosegretario costa si alleneranno le misure come le mascherine al chiuso il Green passa stop alla mascherini all’aperto ma è obbligatorio per le consegne utilizzarla in caso di assenza si legge nell’ordinanza del ministro speranza che vale fino al 31 marzo si profila la riapertura degli Stati HPS più ampi e con gradualità partire dal 75% fino al 100% a partire dal primo marzo a New York la sindaca di m preannuncia la revoca dell’obbligo delle mascherine al chiuso del controllo del Tasso vaccinale per i negozianti il governo lavora nuovi sostegni contro energie su super bonus e su sostegni anche per quanto riguarda il decreto Spegni terra in particolare alla norma che limita la cessione dei crediti 2 ProConsiglio dei ...

