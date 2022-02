Tommy, il monologo di Giuseppe Manfridi a Ragusa (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ragusa – La Compagnia G.o.D.o.T. di Ragusa porta in scena, da venerdì 11 a domenica 13 febbraio, il monologo dell’autore Giuseppe Manfridi: “Tommy”. Un testo intenso, “claustrofobico” per certi versi, scritto da uno degli autori italiani contemporanei più attivi nella scena drammaturgica italiana. Tommy è il giovane protagonista che a causa dei sui malanni dell’anima deve starnutire ogni sei secondi. Uno starnuto nervoso, quasi da animale, che accompagna il protagonista ovunque, tranne all’interno della sua tana: un piccolo sgabuzzino. In questa stanza Tommy riuscirà a comunicare con il pubblico, confidandosi e raccontando la sua storia ricca di delusioni, paure e amori. Un dialogo costante e ritmato in cui viene messa in luce l’eterna lotta tra ciò ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 9 febbraio 2022)– La Compagnia G.o.D.o.T. diporta in scena, da venerdì 11 a domenica 13 febbraio, ildell’autore: “”. Un testo intenso, “claustrofobico” per certi versi, scritto da uno degli autori italiani contemporanei più attivi nella scena drammaturgica italiana.è il giovane protagonista che a causa dei sui malanni dell’anima deve starnutire ogni sei secondi. Uno starnuto nervoso, quasi da animale, che accompagna il protagonista ovunque, tranne all’interno della sua tana: un piccolo sgabuzzino. In questa stanzariuscirà a comunicare con il pubblico, confidandosi e raccontando la sua storia ricca di delusioni, paure e amori. Un dialogo costante e ritmato in cui viene messa in luce l’eterna lotta tra ciò ...

