Thais Wiggers | cosa fa oggi l’ex velina di Striscia ed ex compagna di Teo Mammucari | conduttore de Le Iene

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) La exfamosa di TeoSouza: exdila notizia e mamma della sua primogenita, Julia. Dagli esordi come modella al debutto in televisione nei panni di ballerina, amata dal pubblico nazionale. La storia della exe della sua carriera, unite alla vita privata al di fuori di passerelle e imponenti studi televisivi. Una donna lavoratrice e madre, che ha saputo elevare il suo talento, per distinguersi all’interno del vasto panorama dello spettacolo.Souza, chi è: i il Brasile e la carriera da modellaSouzanasce a Florianópolis, in Brasile, il 24 ottobre del 1985 e, attualmente, ha 37 anni. Esordisce giovanissima come ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Thais Wiggers

Donnaclick

Tutte partecipano al party dell'ex velina, che per l'occasione ha voluto accanto a sé anche la sua ex compagna di bancone a Striscia la Notizia ,. La bionda brasiliana dedica parole ...'Dopo tanti anni ancora qui' insieme… Melissa Satta ha festeggiato il compleanno con le amiche e tra tutte la ex velina bionda con cui faceva coppia agli esordi in tv,. Un lunch milanese circondata da Marica Pellegrinelli, Juliana Moreira, Federica Fontana e tante persone care che l'hanno riempita di affetto e le hanno augurato il meglio. Poi a casa la ...La ex compagna famosa di Teo Mammucari è Thais Souza Wiggers: ex velina di Striscia la notizia e mamma della sua primogenita, Julia. Dagli esordi come modella al debutto in televisione nei panni di ..."Dopo tanti anni ancora qui", ha scritto su Instagram Melissa Satta a corredo di una foto con Thais Wiggers, con la quale era stata Velina a Striscia La Notizia "Dopo tanti anni ancora qui", ha ...