Surf, Billabong Pro Pipeline 2022: Kelly Slater trionfa all'età di 50 anni, Leonardo Fioravanti 9° (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La prima tappa del Championship Tour di Surf è andata definitivamente in archivio. Al termine di una settimana molto impegnativa il Billabong Pro Pipeline, a Oahu (Hawaii), ha sorriso a un incredibile Kelly Slater. A una settimana dal compiere 50 anni, l'undici volte campione del mondo è tornato ad assaporare il successo dopo che l'ultimo centro era datato 2016 nel Billabong Pro Tahiti. A 30 anni di distanza dalla sua prima vittoria, Slater ha posto l'ottava firma in questo particolare appuntamento, andando ad aggiornare una statistica nel caso ferma al 2013. L'americano ha dovuto affrontare in un vero e proprio scontro generazionale l'hawaiano Seth Moniz e fin dalla terza onda ha fatto capire le sue intenzioni con un 9.00. La chiusura ...

