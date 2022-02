Siviglia vs Elche: pronostico e possibili formazioni (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Le speranze di titolo del Siviglia cercheranno di tornare a vincere nella Liga quando venerdì 11 febbraio accoglieranno un Elche in forma all’Estadio Ramon. La squadra di casa è attualmente seconda in classifica, a sei punti dal leader Real Madrid, mentre l’Elche occupa la 14esima posizione, a otto punti dalla zona retrocessione prima della prossima serie di partite. Il calcio di inizio di Siviglia vs Elche è previsto alle 21 Anteprima della partita Siviglia vs Elche: a che punto sono le due squadre? Siviglia Il Siviglia è ancora in corsa per il titolo della Liga, con 47 punti nelle prime 23 partite della stagione, che lo hanno lasciato al secondo posto, a sei punti dal Real Madrid. La squadra di Julen Lopetegui ha anche ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Le speranze di titolo delcercheranno di tornare a vincere nella Liga quando venerdì 11 febbraio accoglieranno unin forma all’Estadio Ramon. La squadra di casa è attualmente seconda in classifica, a sei punti dal leader Real Madrid, mentre l’occupa la 14esima posizione, a otto punti dalla zona retrocessione prima della prossima serie di partite. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadre?Ilè ancora in corsa per il titolo della Liga, con 47 punti nelle prime 23 partite della stagione, che lo hanno lasciato al secondo posto, a sei punti dal Real Madrid. La squadra di Julen Lopetegui ha anche ...

