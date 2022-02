Sanremo, il look di Emma Marrone fa discutere: “Gambe importanti” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il Festival di Sanremo si è concluso con qualche polemica, come quella che vede Emma Marrone nel mirino di una critica ricevuta da Davide Maggio, che in larga parte viene ora contestata dal web. In un intervento pubblico il giornalista ha criticato la scelta stilistica di Emma di presentarsi alla finale del Festival con le Gambe in bella vista, perché a suo avviso “importanti”. Un punto di vista che il web denuncia come body-shaming e sessismo e a cui la stessa cantante controreplica, in un durissimo rimprovero all’attacco del giornalista. Sanremo 2023, fine dell’era Amadeus: ecco chi condurrà il prossimo Festival Il terzo anno consecutivo sembra essere stato l'ultimo per il ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il Festival disi è concluso con qualche polemica, come quella che vedenel mirino di una critica ricevuta da Davide Maggio, che in larga parte viene ora contestata dal web. In un intervento pubblico il giornalista ha criticato la scelta stilistica didi presentarsi alla finale del Festival con lein bella vista, perché a suo avviso “”. Un punto di vista che il web denuncia come body-shaming e sessismo e a cui la stessa cantante controreplica, in un durissimo rimprovero all’attacco del giornalista.2023, fine dell’era Amadeus: ecco chi condurrà il prossimo Festival Il terzo anno consecutivo sembra essere stato l'ultimo per il ...

Advertising

VanityFairIt : «Quando hai delle gambe importanti eviti le calze a rete», le parole di un giornalista, riferendosi a un suo look d… - fanpage : La replica di Emma Marrone alle parole di Davide Maggio che aveva criticato il suo look sfoggiato a Sanremo - VanityFairIt : Nel nostro video, i 10 abiti che hanno sfilato quest'anno sul palco dell'Ariston e che hanno la chance di entrare n… - MatteoM_2002 : RT @VanityFairIt: «Quando hai delle gambe importanti eviti le calze a rete», le parole di un giornalista, riferendosi a un suo look di Sanr… - EliBrown46 : RT @VanityFairIt: «Quando hai delle gambe importanti eviti le calze a rete», le parole di un giornalista, riferendosi a un suo look di Sanr… -