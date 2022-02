Sabrina Ferilli e l’attacco di un cantante | ” Me ne sono…”

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il Sanremo 2022 diha fatto molto discutere, per lo scivolone nei confronti di Amadeus, per il non monologo. La sua partecipazione ha acceso polemiche anche tra i cantanti., dal piglio romano e dalla personalità genuina, è stata l’ultima co-conduttrice della 72esima edizione del Festival di Sanremo, targato Amadeus. L’attrice si è presentata sul palco in una veste insolita: senza molti lustrini e vestita di simpatia.e Amadeus al Festival di Sanremo 2022Nessuna performance particolare ma solo un non monologo dedicato alla leggerezza. Ha dispensato sul palco baci ad Amadeus, a suo figlio Josè, ha giocato con zia Mara Venier. Tutto senza preconfezionamento ma solo naturalezza e qualche anche caduta di stile. La parola ...

A bocce ferme, e ora che non si parla più della gaffe di Sanremo, Selvaggia Lucarelli svela che dietro il non - monologo di Sabrina Ferilli c'era lei. In un posto su Instagram la giornalista infatti scrive: ''Adesso che il volume è più basso e le luci sono spente, ringrazio Sabrina Ferilli per la fiducia che mi ha dato. E' ...