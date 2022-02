Rosa Alfieri | folla ai funerali a Grumo Nevano per la ragazza uccisa dal vicino | «Le donne non sono palloncini da far volare via»

Advertising

rep_napoli : Rosa Alfieri, folla e commozione ai funerali a Grumo Nevano [di Raffaele Sardo] [aggiornamento delle 11:43] - rotaruchristina : RT @repubblica: 'Il mio viaggio in taxi con l'assassino di Rosa Alfieri: era calmo, voleva andare al Bingo e trovare qualche ragazza' [di D… - T7TorreSette : I funerali di #RosaAlfieri, la giovane uccisa a #GrumoNevano. Lutto cittadino proclamato dal sindaco ??… - repubblica : 'Il mio viaggio in taxi con l'assassino di Rosa Alfieri: era calmo, voleva andare al Bingo e trovare qualche ragazz… - VesuvioLive : L’ultimo saluto a Rosa: applausi e lacrime all’arrivo della bara bianca -

Ultime Notizie dalla rete : Rosa Alfieri

Corriere del Mezzogiorno

Oltre mille persone per l'ultimo saluto a, la 23enne uccisa a Grumo Nevano il primo febbraio scorso. Palloncini e magliette bianche con la foto della giovane vittima è la scritta, in rosso, "resterai sempre nei nostri cuori". ...Tanti ragazzi indossano magliette bianche con impresso il volto della 23enne, e una gigantografia diaffissa a un portone laterale della chiesa sovrasta decine di lumini sistemati a terra a ...Questa mattina i funerali di Rosa Alfieri, la ragazza di 23 anni uccisa a Grumo Nevano (Napoli) lo scorso 1 febbraio dal vicino di casa, Elpidio D’Ambra ...Fuori dalla chiesa in tanti indossano la maglietta con il volto della 23enne strangolata dal vicino di casa. Sugli striscioni “Ti porteremo sempre nel nostro cuore” ...