Roma | precipita dal 3° piano e cade su un’auto in transito | è grave

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) E’ta dal terzodi un palazzo di via Cremera nel primo pomeriggio di oggi e ora lei, una donna di cui al momento non si conoscono le generalità, è in ospedale. Qui, al Policlinico Umberto I, è arrivata in codice rosso, dopo quel ‘volo’ da diversi metri di altezza, prima dire e ‘attenuare’ il colpo su una macchina che stava transitando in quel momento. Sul caso stanno indagando gli agenti di Polizia, che stanno cercando di capire cosa sia successo. su Il Corriere della Città.

Trasportata in ospedale in codice rosso, è in gravissime condizioni. Ragazza cade dal terzo piano su un'auto in transito a Roma Una ragazza di nazionalità spagnola è precipitata dal terzo piano di uno ...Una ragazza è precipitata dal terzo piano di un palazzo finendo su un'auto in transito. È successo a Roma in via Cremera, zona Pinciano. La giovane di nazionalità spagnola è stata trasportata dal 118, ...