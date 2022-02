(Di mercoledì 9 febbraio 2022) La procura di Firenze ha chiesto il rinvio aper 15 indagati, di cui 4 sono società, nell’ambito dell’inchiesta sulla Fondazione Open: tra di essi figurano il senatore Matteo, leader di Italia Viva, la deputata di Iv Maria Elena Boschi e il deputato del Pd Luca Lotti. L’udienza davanti al giudice per le indagini preliminari si terrà il 4 aprile.è imputato per il reato diaiassieme all’avvocato Alberto Bianchi, ex presidente della Fondazione Open, agli imprenditore Marco Carrai e Patrizio Donnini, alla capogruppo di Italia Viva Maria Elena Boschi e al deputato del Partito Democratico Luca Lotti. Due gli episodi di corruzione per l’esercizio della funzione che vengono contestati entrambi a Lotti, ex membro del cda della Fondazione e ...

Advertising

Carlo_Asterix : @MassimGiannini Hei,svegli! Hanno rinviato a giudizio Renzi e la Boschi. Buona giornata!??( Chissa' se la Gruber la invitera' a parlarne...)?? - neXtquotidiano : Renzi rinviato a giudizio con l'accusa di finanziamento illecito ai partiti - ezia77 : RT @leonixyz: #MatteoRenzi rinviato a giudizio per il caso sui finanziamenti alla #FondazioneOpen #renzifaischifo2022 #renzifaischifo #ren… - dimarisa : RT @glarocca847: ITALIA VIVA alla notizia che RENZI e rinviato a giudizio???? - Paolameno : RT @Antonella_O_O: Rinviato a giudizio #Renzi #Boschi e #Toti Caso Open, 4 aprile @matteorenzi @ItaliaViva Il karma.... -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi rinviato

...quelli che tifano per un'Europa dal volto umano e non per il sovranismo dei muri - continua- ... L'appuntamento per il debutto vero e proprio èalle politiche del 2023. Una decina di mesi,...Oltre i quasi due miliardi messi danel 2015 con l'istituzione del cis, ci sono gli altre 200 ...durante gli anni dell'amministrazione straordinaria (a pena del dimezzamento della ...La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio di 11 indagati, tra cui Matteo Renzi, leader di Italia Viva, per l'inchiesta sulle presunte irregolarità nei finanziamenti a Open, la fondazione n ...La Procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per Matteo Renzi, Maria Elena Boschi, Luca Lotti e diversi altri indagati nell’ambito ...