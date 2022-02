Perché non moriremo per Kiev (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il nostro Paese vuole tenersi al di fuori della crisi ucraina. Ma gli impegni nell’alleanza Nato ci coinvolgono in vari «teatri», dove la tensione con la Russia è alta. Un difficile equilibrio tra posizionamento strategico ed esigenze economiche. La vampata che parte dal cannone del «blindo» Centauro illumina la distesa innevata della Lettonia, dove l’Italia è intervenuta nell’operazione «Guardiano del Baltico». Il nostro contingente conta 238 militari, soprattutto alpini e 135 mezzi terrestri, compresi i cingolati tattici che si muovono su terreni insidiosi e ghiacciati. Il 17 e 20 gennaio gli italiani si sono addestrati nella neve. Questo mostrare la bandiera della Nato in difesa dei Paesi baltici non somiglia neppure lontanamente al dispiegamento di 100.000 soldati russi su tre lati dei confini dell’Ucraina. Ma siamo pronti a morire per Kiev? «Non siamo in grado ... Leggi su panorama (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il nostro Paese vuole tenersi al di fuori della crisi ucraina. Ma gli impegni nell’alleanza Nato ci coinvolgono in vari «teatri», dove la tensione con la Russia è alta. Un difficile equilibrio tra posizionamento strategico ed esigenze economiche. La vampata che parte dal cannone del «blindo» Centauro illumina la distesa innevata della Lettonia, dove l’Italia è intervenuta nell’operazione «Guardiano del Baltico». Il nostro contingente conta 238 militari, soprattutto alpini e 135 mezzi terrestri, compresi i cingolati tattici che si muovono su terreni insidiosi e ghiacciati. Il 17 e 20 gennaio gli italiani si sono addestrati nella neve. Questo mostrare la bandiera della Nato in difesa dei Paesi baltici non somiglia neppure lontanamente al dispiegamento di 100.000 soldati russi su tre lati dei confini dell’Ucraina. Ma siamo pronti a morire per? «Non siamo in grado ...

