Pechino Express 22 | esce il nuovo teaser | i nomi del cast e la rotta che dovrà affrontare

Torna su Sky, dopo quasi due anni, Pechino Express. "Benvenuti a bordo, la nuova stagione di Pechino Express è in partenza su Sky", sono state le uniche parole di Costantino della Gherardesca nel nuovissimo teaser di 10 secondi. Pechino Express, lo storico programma di Rai2, e migrato su Sky e sembra tratto da un film di Wes Anderson, con Costantino Della Gherardesca nei panni di un controllore d'annata con tanto di livrea e berrettino in tinta che annuncia che la nuova stagione, denominata La rotta dei Sultani, debutterà a marzo per la gioia di tutti i fan che la aspettavano da quasi due anni. Dopo una stagione andata in onda nel pieno del primo lockdown, unica finestra su un mondo che nel frattempo si era ...

