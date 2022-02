Pechino 2022, la delusione di Moioli: “Vado a leccarmi le ferite” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) “Ho sbagliato in semifinale e nella finalina probabilmente dovevo prendere una legnata. Doveva andare così”. Questa tutta la delusione di Michela Moioli, uscita in semifinale nello snowboardcross femminile alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. “Ho un po’ male a una caviglia, ma sono scesa con le mie gambe quindi adesso devo recuperare e Vado a leccarmi le ferite – ha detto l’azzurra -. In semifinale son partita bene, ho pagato un errore dove poi mi hanno superato” “Una pista bellissima e mi dispiace aver sbagliato la partenza, che in questi giorni mi ha sempre dato un po’ di problemi – ha invece dichiarato Francesca Gallina, uscita ai quarti di finale – . Mi sono avvicinata ma c’era troppa distanza tra me e le altre due rider: gioie e dolori delle gare. La pista ... Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022) “Ho sbagliato in semifinale e nella finalina probabilmente dovevo prendere una legnata. Doveva andare così”. Questa tutta ladi Michela, uscita in semifinale nello snowboardcross femminile alle Olimpiadi invernali di. “Ho un po’ male a una caviglia, ma sono scesa con le mie gambe quindi adesso devo recuperare ele– ha detto l’azzurra -. In semifinale son partita bene, ho pagato un errore dove poi mi hanno superato” “Una pista bellissima e mi dispiace aver sbagliato la partenza, che in questi giorni mi ha sempre dato un po’ di problemi – ha invece dichiarato Francesca Gallina, uscita ai quarti di finale – . Mi sono avvicinata ma c’era troppa distanza tra me e le altre due rider: gioie e dolori delle gare. La pista ...

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022 Goggia: "Sto schiacciando" Dopo aver testato la neve artificiale di Yanqing ieri con gli sci da gigante, questa mattina Sofia Goggia era già ai piedi delle piste per una nuova sessione di allenamento con gli sci da super ...

La svolta di New York: Revocato l'obbligo di mascherine al chiuso e controllo del pass Ore 8.24 - Pechino 2022, Malagò negativo al test Covid Giovanni Malagò , è risultato negativo al test e pertanto ha potuto lasciare il Covid hotel dove era stato messo in isolamento al suo arrivo in ...

LIVE Olimpiadi: snowboard halfpipe, eliminati Vito III e Gennero La Gazzetta dello Sport Pechino 2022, la delusione di Moioli: “Vado a leccarmi le ferite” Tutta la delusione di Michela Moioli, uscita in semifinale nello snowboardcross femminile alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022.

Pechino: Malagò è risultato negativo al test Covid (ANSA) - PECHINO, 09 FEB - Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, è risultato negativo al test Covid. Pertanto - come rende noto il Coni - in base alle norme contenute nel playbook del Cio, Malagò ...

