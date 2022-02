Oscar 2022: Jane Campion è la prima donna a ricevere due nomination per la regia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Jane Campion è la prima donna a ricevere due nomination per la miglior regia, la prima nel 1994 per Lezioni di piano seguita adesso da quella per l'hit Netflix Il potere del cane. Jane Campion fa la storia degli Oscar diventando la prima donna a ricevere due nomination per la regia. Dopo Lezioni di piano, del 1994, gli Oscar 2022 la premiano con una seconda candidatura per il western Netflix Il potere del cane. Jane Campion celebra il risultato delle delle candidature agli Oscar 2022, che vedono Il potere del cane in ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 9 febbraio 2022)è ladueper la miglior, lanel 1994 per Lezioni di piano seguita adesso da quella per l'hit Netflix Il potere del cane.fa la storia deglidiventando ladueper la. Dopo Lezioni di piano, del 1994, glila premiano con una seconda candidatura per il western Netflix Il potere del cane.celebra il risultato delle delle candidature agli, che vedono Il potere del cane in ...

Advertising

mengonimarco : #TheHandofGod di Paolo Sorrentino con Filippo è stato candidato come miglior film straniero agli Oscar 2022! Siamo… - La7tv : #la7retweet 'È stata la mano di Dio' di Paolo #Sorrentino è stato candidato come miglior film straniero agli Oscar… - Agenzia_Ansa : Sorrentino: 'La nomination per me è già una grande vittoria. E un motivo di commozione, perché è un riconoscimento… - nzinrome : Incredibile e veramente potente, il western della regista neozelandese #JaneCampion ????, IL POTERE DEL CANE,… - dariomasiero : RT @Digital_Day: 'È stata la mano di dio' di Sorrentino se la dovrà vedere con la rivelazione di Cannes 'Drive my car', candidato anche com… -