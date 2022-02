Moto contro auto, Simone è morto sul colpo: tornava dal lavoro, lascia un figlio piccolo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Lo schianto è stato violento: per un 43 non c’è stato nulla da fare nonostante la corsa in ospedale. L’uomo si trovava in sella alla sua Moto e si è scontrato con un suv. L’incidente è avvenuto nella serata di martedì 8 febbraio tra viale Lombardia e via San Maurizio al Lambro, a Brugherio, in provincia di Monza. A perdere la vita è stato Simone Vulcano, molto conosciuto nella cittadina. Era il titolare del salone “Essenza” di via Modestino a Milano. Aveva rinnovato da poco la sua attività ed era molto felice. I soccorsi sono stati inutili. Stando alle prime informazioni l’uomo non avrebbe potuto evitare lo schianto contro un suv Range Rover con alla guida una donna di 37 anni. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi, ma la corsa in ospedale al San Gerardo di Monza si è rivelata vana. I sanitari hanno fatto di tutto per ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Lo schianto è stato violento: per un 43 non c’è stato nulla da fare nonostante la corsa in ospedale. L’uomo si trovava in sella alla suae si è scontrato con un suv. L’incidente è avvenuto nella serata di martedì 8 febbraio tra viale Lombardia e via San Maurizio al Lambro, a Brugherio, in provincia di Monza. A perdere la vita è statoVulcano, molto conosciuto nella cittadina. Era il titolare del salone “Essenza” di via Modestino a Milano. Aveva rinnovato da poco la sua attività ed era molto felice. I soccorsi sono stati inutili. Stando alle prime informazioni l’uomo non avrebbe potuto evitare lo schiantoun suv Range Rover con alla guida una donna di 37 anni. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi, ma la corsa in ospedale al San Gerardo di Monza si è rivelata vana. I sanitari hanno fatto di tutto per ...

