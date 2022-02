Lazio | Sarri sconsolato | Sono perplesso | la mia squadra non può essere questa

Advertising

CB_Ignoranza : 'Non si sa quando, dove e chi fa i sorteggi. Ma è così e ce la giocheremo al meglio”. Queste le parole di Maurizio… - OfficialSSLazio : ?? Mister #Sarri ha presentato così #MilanLazio ai microfoni di Lazio Style Channel! #CMonEagles ?? - MCalcioNews : Milan-Lazio 4-0, Sarri deluso: 'Se il problema è mentale è preoccupante. Immobile? Ha avuto un colpo forte al piede… - CorSport : #Sarri: '#Lazio spenta, ho visto gli errori del passato' - infoitsport : Milan Lazio 4-0: rossoneri a valanga, schiantata la squadra di Sarri -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Sarri

1 Maurizio, allenatore della, ha commentato la sconfitta dei suoi contro il Milan a Mediaset : 'Non so cosa non abbia funzionato, eravamo spenti, spero sia stato un calo fisico. Stasera siamo ...Lotito è uomo di potere , in Lega lavora per imporre la sua legge, aspirava a far crescere laassieme a. Era legittimo aspettarsi un avvicinamento alle milanesi , una delle quali (il ...La Lazio esce dalla Coppa Italia. Milan sempre in dominio e 4-0 che qualifica i rossoneri per la semifinale contro l'Inter. Tra poco il tecnico Maurizio Sarri parlerà in conferenza stampa: segui la ...Dopo la brutta sconfitta della Lazio contro il Milan il mister biancoceleste Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Mediaset: "Eravamo spenti, spero che il problema sia stato fisico perché se è ...