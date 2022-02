Kate Middleton e la fatica di essere genitori: l’uscita a sorpresa (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Quante probabilità ci sono di vedersi comparire davanti, a sorpresa, la futura regina del Regno Unito? Poche, pochissime. E invece i volontari e i genitori del PACT (Parents and Communities Together), un centro di supporto comunitario per famiglie nel quartiere di Southwark, ieri hanno dovuto ricredersi. Perché, inaspettatamente, Kate Middleton ha deciso di andare a conoscere il loro progetto. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SU Kate Middleton Kate Middleton e la salute mentale in famiglia Kate Middleton, si sa, è da sempre molto attenta alle questioni genitoriali. Essendo mamma di tre bambini – George, Charlotte e Louis – sa bene quanto spesso sia complicato tutelare il proprio benessere ... Leggi su amica (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Quante probabilità ci sono di vedersi comparire davanti, a, la futura regina del Regno Unito? Poche, pochissime. E invece i volontari e idel PACT (Parents and Communities Together), un centro di supporto comunitario per famiglie nel quartiere di Southwark, ieri hanno dovuto ricredersi. Perché, inaspettatamente,ha deciso di andare a conoscere il loro progetto. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SUe la salute mentale in famiglia, si sa, è da sempre molto attenta alle questioniali. Essendo mamma di tre bambini – George, Charlotte e Louis – sa bene quanto spesso sia complicato tutelare il proprio ben...

Advertising

zazoomblog : I jeans skinny non sono mai passati di moda: parola di Kate Middleton - #jeans #skinny #passati #moda: #parola - zazoomblog : I jeans skinny non sono mai passati di moda: parola di Kate Middleton - #jeans #skinny #passati #moda: #parola - zazoomblog : I jeans skinny non sono mai passati di moda: parola di Kate Middleton - #jeans #skinny #passati #moda: #parola - Laura_in_cucina : Giornata internazionale contro la #violenza sulle #donne. - cocoa_key : RT @vogue_italia: Kate Middleton è splendida anche con un paio di jeans (proprio come Lady Diana)! -