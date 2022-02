Incidente sulla Domiziana, muore noto infermiere del Moscati di Aversa (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Si Chiamava Giancarlo Iannotti ed era un noto infermiere dell’ospedale Moscati di Aversa l’uomo morto ieri nell’Incidente sulla Domiziana, all’altezza di Mondragone. La vittima aveva appena 49 anni. Incidente sulla Domiziana, muore infermiere d Aversa L’Incidente è avvenuto in territorio di Mondragone, all’altezza del chilometro 23,500. Fatale l’impatto tra due veicoli che è avvenuto in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Si Chiamava Giancarlo Iannotti ed era undell’ospedaledil’uomo morto ieri nell’, all’altezza di Mondragone. La vittima aveva appena 49 anni.L’è avvenuto in territorio di Mondragone, all’altezza del chilometro 23,500. Fatale l’impatto tra due veicoli che è avvenuto in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

