LaStampa : In Inghilterra il Covid diventa un’influenza, Johnson: “Dal 21 febbraio basta quarantene per i positivi” - aimone71 : RT @Lorenzo62752880: Anche la Svezia da oggi toglie tutte le restrizioni Covid! Un altro Paese che segue Danimarca e Inghilterra mentre qu… - amorofra : RT @Lorenzo62752880: Anche la Svezia da oggi toglie tutte le restrizioni Covid! Un altro Paese che segue Danimarca e Inghilterra mentre qu… - Gianluc68325330 : RT @Lorenzo62752880: Anche la Svezia da oggi toglie tutte le restrizioni Covid! Un altro Paese che segue Danimarca e Inghilterra mentre qu… - lorenzlu : RT @actarus1070: Questi sono i dati pubblicati dal Regno Unito sugli eventi avversi. In Inghilterra hanno fatto 115.472.142 dosi di vaccin… -

Ultime Notizie dalla rete : Inghilterra Covid

Le normative per contenere la diffusione del- 19 inattualmente in vigore dovrebbero scadere il 24 marzo. Nelle ultime settimane, il Paese ha assistito a un costante calo dei ...Leggi anche, Johnson: "Stop autoisolamento per positivi entro fine mese"Le regole per contenere la diffusione del Covid-19 in Inghilterra attualmente in vigore dovrebbero scadere il 24 marzo. Il 27 gennaio scorso erano già state eliminate alcune restrizioni, come il green ...Mondo - Nel corso del Question Time alla Camera dei Comuni, il premier britannico ha precisato che ' se prosegue l'attuale incoraggiante trend dei dati , prevedo che saremo in grado di cancellare le ...