Il progetto Forestami arriva a Colturano per la piantagione di 827 alberi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : progetto Forestami

SportLegnano.it

Azione Green: -di Piantumazione di 15.000 Alberature negli Spazi Verdi Pubblici. -Rete Nazionale Laboratori Lagunari con fondi FEAMPA '21 - '27 e PNRR, Orbetello Hub ..."Città metropolitana, con ila cui la città di Rho ha aderito, si è posta l'obiettivo di piantare 3 milioni di alberi entro il 2030 per aumentare il capitale naturale dei nostri ...Il nuovo bosco grazie ad una convenzione tra pubblico e privato porterà in paese quasi 850 nuovi alberi e poco meno di 300 nuovi arbusti ...Censi ha poi portato alcuni esempi dalla città di Milano: circa 300 chilometri di piste ciclabili, uno sviluppo policentrico per l’integrazione della periferia e il progetto “ForestaMi” che mira a ...