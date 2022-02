GF Vip 6, Alex Belli torna nuovamente nella casa (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La sesta edizione del Grande Fratello Vip continua ad essere costellata da innumerevoli colpi di scena. Lunedì sera, nel corso della 40esima puntata, Alfonso Signorini ha svelato al pubblico del reality show che nei prossimi giorni Alex Belli tornerà a varcare la porta rossa. L’attore tornerà nella casa con l’obiettivo di prendere una decisione definitiva riguardo il suo rapporto con Delia Duran e Soleil Sorge. La notizia dell’imminente ritorno di Alex al GF VIP, ha generato un bel polverone. Aldo Montano non ha nascosto la sua amarezza. Il campione olimpico si è detto stanco di continuare a seguire una vicenda che ormai va avanti da mesi. GF Vip 6, la proposta di Alfonso Signorini all’attore Il triangolo tra Alex-Delia-Soleil continua ad essere al centro delle dinamiche di questa ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La sesta edizione del Grande Fratello Vip continua ad essere costellata da innumerevoli colpi di scena. Lunedì sera, nel corso della 40esima puntata, Alfonso Signorini ha svelato al pubblico del reality show che nei prossimi giornitornerà a varcare la porta rossa. L’attore torneràcon l’obiettivo di prendere una decisione definitiva riguardo il suo rapporto con Delia Duran e Soleil Sorge. La notizia dell’imminente ritorno dial GF VIP, ha generato un bel polverone. Aldo Montano non ha nascosto la sua amarezza. Il campione olimpico si è detto stanco di continuare a seguire una vicenda che ormai va avanti da mesi. GF Vip 6, la proposta di Alfonso Signorini all’attore Il triangolo tra-Delia-Soleil continua ad essere al centro delle dinamiche di questa ...

Advertising

Saramarasaa : RT @loYogurtscaduto: Ma gli Agenti degli altri vip non si ribellano a sto schifo di Alex di nuovo in casa? Ma qua si sta scavando il petrol… - loYogurtscaduto : Ma gli Agenti degli altri vip non si ribellano a sto schifo di Alex di nuovo in casa? Ma qua si sta scavando il pet… - soleil_solo : RT @Elpasty77: @Marga26503819 @TZSOFOAZ @Codacons Grande Fratello Vip. Alex Belli è stato squalificato dal reality. Dopo aver incontrato la… - Emycaiazzo22 : RT @BITCHYFit: Aldo Montano sul ritorno di Alex Belli nella casa del GF: “Tutto già scritto, falso” - Frances1982co : RT @Vincenz67886405: @GrandeFratello Ecco perché questo grande fratello vip è uno sconto perché va contro le sue stesse regole. Alex squali… -