Fondo per organizzare i Viaggi della Memoria per le scuole superiori Primo via libera parlamentare

La Commissione Istruzione e cultura del Senato, presieduta da Riccardo Nencini e su relazione della Maria Saponara, ha approvato un disegno di legge che prevede un Fondo di 5 milioni di euro per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie dei "Viaggi della Memoria" nei campi di sterminio del popolo ebraico e dei deportati politici e militari italiani.

