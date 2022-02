Fondazione Open, l’inchiesta iniziata nel 2019 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Fondazione Open, è diventata di pubblico dominio nell’autunno del 2019 la notizia dell’esistenza dell’inchiesta della procura di Firenze (iscritta come fascicolo 3.745/19) sulla Fondazione considerata la ‘cassaforte renziana’, attiva tra il 2012 e il 2018, per agevolare la scalata all’interno del Pd dell’allora sindaco del capoluogo toscano Matteo Renzi, ed organizzare le convention della Leopolda. Tra i mesi di settembre e novembre di tre anni fa i militari della Guardia di Finanza, su ordini dei pm Luca Turco e Antonino Nastasi, fecero eseguire decine di perquisizioni nei confronti dei soggetti privati che avevano effettuato rilevanti donazioni alla Fondazione Open, di cui è stato presidente l’avvocato Alberto Bianchi. E proprio Bianchi è stato il ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) –, è diventata di pubblico dominio nell’autunno della notizia dell’esistenza deldella procura di Firenze (iscritta come fascicolo 3.745/19) sullaconsiderata la ‘cassaforte renziana’, attiva tra il 2012 e il 2018, per agevolare la scalata all’interno del Pd dell’allora sindaco del capoluogo toscano Matteo Renzi, ed organizzare le convention della Leopolda. Tra i mesi di settembre e novembre di tre anni fa i militari della Guardia di Finanza, su ordini dei pm Luca Turco e Antonino Nastasi, fecero eseguire decine di perquisizioni nei confronti dei soggetti privati che avevano effettuato rilevanti donazioni alla, di cui è stato presidente l’avvocato Alberto Bianchi. E proprio Bianchi è stato il ...

Advertising

petergomezblog : Fondazione Open: chiesto il rinvio a giudizio per Renzi e altri 10 indagati. Lui: “Lieto che inizi il processo”. Ma… - fattoquotidiano : #ULTIMORA / FONDAZIONE OPEN Chiesto il rinvio a giudizio per Matteo Renzi: - ilfoglio_it : La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio di Matteo #Renzi e di altri 10 indagati nell'ambito dell'inch… - kiara86769608 : RT @petergomezblog: Fondazione Open: chiesto il rinvio a giudizio per Renzi e altri 10 indagati. Lui: “Lieto che inizi il processo”. Ma den… - morrissey700 : RT @lucianoghelfi: La Procura di #Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per 15 indagati nel caso della Fondazione #Open. Fra loro anche #… -