Fondazione Open, la procura di Firenze chiede il processo per 11 indagati tra cui Renzi, Boschi e Lotti (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Dalla procura di Firenze arriva la richiesta di rinvio a giudizio per 11 indagati per l'inchiesta sulla Fondazione Open. Tra loro l'ex premier Matteo Renzi, coinvolto nell'inchiesta sulle presunte irregolarità nei finanziamenti alla Fondazione. Rischiano il processo anche gli ex ministri Maria Elena Boschi e Luca Lotti, l'ex presidente della Fondazione Open Alberto Bianchi e l'imprenditore Marco Carrai. Sono coinvolte anche quattro società. La decisione del Gup arriverà il prossimo 4 aprile. Gli inquirenti contestano, a vario titolo, i reati di finanziamento illecito ai partiti, traffico di influenze, corruzione, emissione di fatture per operazioni inesistenti e autoriciclaggio.

