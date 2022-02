Farias in ritardo di condizione, prima da ex al “Via del Mare” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Venti minuti senza lasciare il segno. La prima di Diego Farias con il Benevento non è stata certo da incorniciare. Gettato nella mischia contro il Parma, il brasiliano non è riuscito a incidere sulla contesa, anzi nel finale di partita, quando si aspettava l’assalto giallorosso alla porta di Buffon, sono stati i ducali a lasciarsi preferire. Colpa di una condizione fisica deficitaria, un gap da cercare di colMare in fretta per fornire il proprio contributo alla causa della Strega. Occorreranno tempo e pazienza, ma se la seconda non rappresenta un problema allo stato attuale, quello che rischia di mancare è proprio il tempo perché domenica il Benevento inaugurerà il tour de force che lo porterà fino a marzo inoltrato, vale a dire all’ennesima sosta del campionato. Dieci partite in ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Venti minuti senza lasciare il segno. Ladi Diegocon il Benevento non è stata certo da incorniciare. Gettato nella mischia contro il Parma, il brasiliano non è riuscito a incidere sulla contesa, anzi nel finale di partita, quando si aspettava l’assalto giallorosso alla porta di Buffon, sono stati i ducali a lasciarsi preferire. Colpa di unafisica deficitaria, un gap da cercare di colin fretta per fornire il proprio contributo alla causa della Strega. Occorreranno tempo e pazienza, ma se la seconda non rappresenta un problema allo stato attuale, quello che rischia di mancare è proprio il tempo perché domenica il Benevento inaugurerà il tour de force che lo porterà fino a marzo inoltrato, vale a dire all’ennesima sosta del campionato. Dieci partite in ...

Advertising

anteprima24 : ** #Farias in ritardo di condizione, prima da #Ex al 'Via del Mare' ** -