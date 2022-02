F1 | ecco Red Bull 2022 | parte la difesa del titolo

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Redha svelato la RB18 per la stagione, la monoposto che Max Verstappen guiderà, con il numero 1, per difendere il suo primomondiale in F1. Il lancio della vettura è avvenuto online ...

quindi laBull, o quantomeno una versione base della macchina che da quest'anno tornerà ad avere il numero 1 grazie al campione del mondo Max Verstappen. Oracle è stato annunciato come nuovo ...Il lancio della vettura è avvenuto online dalBull Racing Technology Campus, alla presenza del team principal Christian Horner e dei due piloti, oltre a Verstappen il confermato Sergio Perez. Le ...(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Red Bull ha svelato la RB18 per la stagione 2022, la monoposto che Max Verstappen guiderà, con il numero 1, per difendere il suo primo titolo mondiale in F1. Il lancio ...Il campione del mondo olandese riporterà il numero 1 in griglia di partenza. Ad affiancare Verstappen ancora una volta alla Red Bull quest'anno c'è il messicano Sergio Perez, che ha ottenuto una ...