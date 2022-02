Cronaca di due multe assurde per la monnezza a Bologna che non pagherò

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Gentile Matteo Lepore, sindaco di, e gentile Hera, che aha il monopolio dei rifiuti e dell’elettricità e del gas, tre cose che mai ho visto gestite così male, e dire che ho vissuto a Roma; gentili tutti, vi scrivo questa missiva per due ragioni. La prima ragione è che il messo comunale mi ha recapitato 223 euro di multa alle dodici e un quarto di ieri, martedì; vi avrei a quel punto telefonato per dirvi «col cazzo che pago» (sono sempre molto a modo nelle mie rimostranze verso i fornitori scarsi di servizi strapagati), ma il verbale dice che vi degnate di rispondere al telefono il giovedì e il martedì dalle nove alle dodici. Ho perso l’occasione per un quarto d’ora. La Ferragni direbbe: ma guarda un po’. La seconda ragione è che gli amici che mi caldeggiavano Lepore nel 2021, di fronte alle mie perplessità (uno che pensa di ...

