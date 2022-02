Covid, reazioni avverse ai vaccini: i dati dell'Aifa (Di mercoledì 9 febbraio 2022) I vaccini anti Covid sono sicuri, sono state pochissime le reazioni avverse dopo la somministrazione , e quasi tutte non gravi: è molto più pericoloso infettarsi, se non vaccinati. Lo conferma il ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Iantisono sicuri, sono state pochissime ledopo la somministrazione , e quasi tutte non gravi: è molto più pericoloso infettarsi, se non vaccinati. Lo conferma il ...

Advertising

borghi_claudio : Intanto @Aifa_ufficiale ci dice che la gente non segnala più le reazioni tipo febbre e dolore perchè sono considera… - Adnkronos : Vaccino #covid e reazioni avverse, #Aifa: in un anno 118mila segnalazioni. - GiovaQuez : Riportato anche l'effetto 'nocebo', ossia quegli eventi determinati dalla risposta emotiva alla vaccinazione. Sono… - silviamere : RT @borghi_claudio: Intanto @Aifa_ufficiale ci dice che la gente non segnala più le reazioni tipo febbre e dolore perchè sono considerate n… - m7b43 : RT @borghi_claudio: Intanto @Aifa_ufficiale ci dice che la gente non segnala più le reazioni tipo febbre e dolore perchè sono considerate n… -