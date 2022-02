Corruzione, cinque arresti a Napoli: in manette anche un ex pm di Salerno (Di mercoledì 9 febbraio 2022) commenta cinque persone sono state arrestate dal Ros di Napoli nell'ambito di indagini anti - Corruzione coordinate dalla Procura. In manette sono finiti, tra gli altri, Roberto Penna , all'epoca dei ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 9 febbraio 2022) commentapersone sono state arrestate dal Ros dinell'ambito di indagini anti -coordinate dalla Procura. Insono finiti, tra gli altri, Roberto Penna , all'epoca dei ...

Advertising

enon_2019 : @_RoteFuchs Buongiorno Rote ?????? - PrimaCommunica2 : RT @paolopicone70: #BreakingNews Cinque arresti per corruzione dei Ros di Napoli, c’è anche un ex pm Salerno - paolopicone70 : #BreakingNews Cinque arresti per corruzione dei Ros di Napoli, c’è anche un ex pm Salerno - massimo_san : RT @SkyTG24: Corruzione, cinque arresti dei Ros di #Napoli: c'è anche ex pm #Salerno - horottoilvetro : RT @TgrRai: Corruzione, cinque persone arrestate dai @_Carabinieri_ del Ros di Napoli, tra cui l'ex sostituto procuratore di Salerno Robert… -