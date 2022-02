Bradisismo: nel pomeriggio di oggi altro sciame in mare (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Anche oggi Pozzuoli è stata protagonista di diversi eventi sismici di bassa intensità, al momento culminati con la scossa di magnitudo 2.2 delle 20,05 con epicentro in mare. L’INGV ha comunicato che nell’ultimo bollettino settimanale sono state rilevate 127 scosse nei Campi Flegrei. Si riporta il link di collegamento per conoscere la posizione del vulcanologo Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di mercoledì 9 febbraio 2022) AnchePozzuoli è stata protagonista di diversi eventi sismici di bassa intensità, al momento culminati con la scossa di magnitudo 2.2 delle 20,05 con epicentro in. L’INGV ha comunicato che nell’ultimo bollettino settimanale sono state rilevate 127 scosse nei Campi Flegrei. Si riporta il link di collegamento per conoscere la posizione del vulcanologo Il Blog di Giò.

