Atac | torna cda | Mottura presidente | in consiglio anche Giana

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma – La governance didall’ammministratore unico all’organo collegiale del cda, senza però alcun maggior onere per la società, con l’attuale au Giovanniche verrà confermato nel ruolo die l’ingresso come consiglieri di Arrigo, già ad di Cotral e attualmente dg di Atm, la società milanese dei trasporti, e della dottoressa Francesca Di Donato. È quanto prevede la proposta del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, illustrata stamattina alle commissioni capitoline congiunte Bilancio e Mobilità, che hanno espresso il proprio parere favorevole (rispettivamente con 6 favorevoli e 5 astenuti e 6 favorevoli e 3 astenuti), dal capo di Gabinetto, Albino Ruberti. Il quadro apicale diverrà completato dall’individuazione di un direttore generale, per il ...

