Andrea Baldini | il più forte nonostante tutto

Una mattina, durante le ultime vacanze di Natale, scorrendo lo schermo del mio smartphone ancora nel torpore del sonno, ho visto per caso – dopo moltissimo tempo – una foto del fiorettista livornese Andrea Baldini postata sull'account Facebook della Federazione Italiana Scherma. Nello scatto Baldini ha la schiena inarcata all'indietro, i pugni chiusi in avanti che stringono maschera e fioretto e insieme rivendicano una stoccata, il viso fermo in un grido che rilascia la tensione dei minuti precedenti, quelli impiegati a segnare il 15-13 che ancora non compare sul tabellone retrostante. Il contrasto tra la prossemica del grande campione e il contesto di quella scena – una semplice gara di qualificazione – ha attivato un corto circuito che mi ha fatto sostare più a lungo sulla fotografia. Quella mattina ho pensato a un fenomeno del ...

