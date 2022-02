WWE | L’apparizione di Mickie James alla Rumble sarebbe stata soggetta a restrizioni

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 8 febbraio 2022) Come sappiamo,ha partecipato all’ultima Royalfemminile entrando al numero 20: la sua entrata èaccompagnata dsua theme song Hardcore Country e la campionessa di Impact ha potuto portare con sé la sua cintura, durando all’interno del match per diversi minuti e venendo eliminata da Lita. Perè stato un momento molto importante, ma a quanto sembra, il suo ritorno in WWEstato accompagnato da una serie di. Le limitazioni ad IMPACT Una fonte anonima di Will Washington, del podcast Fightful Grapsody, riporta: “C’erano condizioni su letteralmente tutto ciò che aveva a che fare con. Ci era permesso dire IMPACT, ma non IMPACT Wrestling, era ...